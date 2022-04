Abbiamo tanto discusso nel recente passato del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, un nome di cui ormai si sente tanto parlare e che si associa ad un device particolarmente interessante. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, il telefono è stato protagonista di tanti leak in questi ultimi tempi, a partire dal model-number ‘GN2200‘ che pare gli abbiano attribuito sulla base del suo recente passaggio preso l’ente certificatore FCC (Federal Communications Commission).

Il terminale pare supportare il 5G (bande 2, 25, 41, 66 e 71) ed essere spinto dal processore Snapdragon 695 a svantaggio del Dimensity di MediaTek finora utilizzati a bordo della serie Nord 2. Sono naturalmente presenti anche le connettività Bluetooth e Wi-Fi dual band. Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dovrebbe essere dotato di 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltre che di una batteria da 4500mAh (model number BLP907), con supporto alla ricarica SuperVOOC fino a 33W. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il sensore principale dovrebbe avere una risoluzione di 64MP (sensore da 1/1.8″, apertura f/1.7), con altri due sensori da 2MP ciascuna, di cui una monocromatica ed una macro (almeno secondo le ultime indiscrezioni).

La fotocamera frontale, invece, dovrebbe avere un sensore da 16MP. OxygenOS 11 si occuperà, in generale, della parte software (l’interfaccia utente proprietaria sarà probabilmente basata su Android 11). Lo schermo LCD dovrebbe avere una diagonale da 6.6 pollici, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Un bel device senza dubbio, che aspettiamo di vedere ufficializzato con una certa trepidazione. Siamo anche curiosi di sapere a che prezzo sarà venduto e se la sua commercializzazione verrà estesa anche in Italia (come pare sarà). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

