Potrebbe non essere realizzato in sola ceramica lo Xiaomi 12 Ultra, ma anche di altre due sostanze. Come riportato da ‘ithome.com‘, il prossimo top di gamma Android del produttore cinese potrebbe presentarsi in tre varianti, di cui una in ceramica, una in vetro ed un’altra in pelle vegana. Il modello in vetro corrisponderà a quello base, quello in pelle vegana nel mezzo ed, infine, la versione in ceramica, la più costosa e pesante in assoluto.

Difficile pensare che i tre modelli di Xiaomi 12 Ultra differiscano tra loro solo per il materiale della cover posteriore: possibile che presentino anche diverse specifiche tecniche sotto al cofano, più in particolare per quanto riguarda le memorie associate. Vi ricordiamo che lo Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere lanciato nel mese di maggio, con a bordo il processore Snpadragon 8 Gen 1+ di Qualcomm. Non sappiamo quali dei tre modelli sia previsto per l’Europa, ma è probabile che quello in pelle vegana resterà esclusiva del mercato cinese.

Lo Xiaomi 12 Ultra è lo smartphone più atteso di tutta la serie Xiaomi 12: dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche sullo Xiaomi 12 Pro. Parliamo anche del primo dispositivo del produttore cinese ad essere stato realizzato in collaborazione con Leica, che speriamo possa contribuire ad incrementare la qualità fotografica del device, che per un pelo non ha raggiunto la perfezione con lo Xiaomi Mi 11 Ultra. Possiamo solo immaginare fin dove riuscirà a spingersi lo Xiaomi 12 Ultra in termini di espressione multimediale: lo scopriremo nel mese di maggio, quando il prodotto verrà finalmente presentato e verrà quindi data l’opportunità di provarlo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

