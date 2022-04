Nelle ultime ore è giunta un’incredibile notizia di calciomercato: il presidente Aurelio De Laurentiis vuole portare a Napoli l’attaccante/centrocampista Nicolò Zaniolo e avrebbe già deciso il potenziale piano per strapparlo alla Roma. A lanciare la bomba è stata l’edizione di oggi, mercoledì 6 aprile, del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’. Dunque, con questo annuncio anche il club partenopeo si aggiunge tra le pretendenti del gioiellino giallorosso. A far crescere le ulteriori indiscrezioni sul futuro del numero 22 sono le ultime evoluzioni del rapporto tra il calciatore ed il tecnico José Mourinho.

Secondo il quotidiano sportivo, il Napoli starebbe facendo sul serio per portare Zaniolo in azzurro con intenzioni concrete. Il giocatore è corteggiato anche dalla Juventus, che lo considera come uno degli indiziati principali per andare a sostituire Paulo Dybala, ormai prossimo all’addio. Sappiamo, inoltre, che tra il 22enne ex Inter e la Roma vi è un blocco nelle trattative per quanto concerne il rinnovo del contratto: nessun tipo di segnale all’orizzonte. Attualmente il calciatore percepisce un guadagno di 2 milioni di euro annui più bonus fino al 2024. Lo stesso agente del giovane, Claudio Vigorelli, settimane fa ha affermato che l’argomento ancora non è stato trattato con il club giallorosso, che sarebbe intenzionato a lasciarlo andare qualora non si arrivasse ad un accordo.

Insomma, ci troviamo dinanzi ad una spaccatura tra Zaniolo e la Roma: con un vero colpo di scena, il Napoli di ADL potrebbe inserirsi in piena corsa. Non si tratta, quindi, di una semplice attrazione, ma vi è un vero e proprio interesse. Il cartellino dell’attaccante è valutato 50 milioni di euro. Gli azzurri fanno sul serio e vorrebbero il gioiellino romano per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Un nome perfetto anche in ottica Champions League, per la quale De Laurentiis sta già preparando un grande ritorno.

