Sui social arriva un nuovo post di Luca Jurman contro Amici di Maria De Filippi. L’ex prof di canto della scuola non è nuovo alle critiche al programma e adesso scrive un nuovo post sui social, al veleno, contro la produzione e i docenti attuali del Talent show.

Ciò che critica Luca Jurman è il modo di gestire l’intero spettacolo attraverso le esibizioni dei concorrenti che, a suo dire, avrebbero eccessiva libertà. Si riferisce all’esecuzione di cover del panorama italiano o internazionale che hanno fatto la storia, riviste e modificate a piacimento dei concorrenti, con il benestare della produzione.

Per Jurman tale atteggiamento è inaccettabile.

“POSSO DIRLO?? CONTINUARE A METTERE LE “BARRE” SU BRANI E OPERE CHE HANNO FATTO STORIA E VENDUTO MILIONI DI DISCHI IN TUTTO IL MONDO, SFRUTTANDO E SPESSO DETURPANDO IL SIGNIFICATO DEL TESTO E DEL SENSO COMUNICATIVO DELL’ORIGINALE…., HA ROTTO!”, scrive sui social, poi invita i ragazzi a scrivere musiche originali.

E se ai concorrenti rivolge un invito, ciò che critica aspramente è l’atteggiamento dei docenti che avallano simili situazioni, colpevoli oltretutto di lodare in modo eccessivo i partecipanti al programma.

“MA SCRIVETE SU MUSICHE ORIGINALI, VOSTRE (se siete in grado) COSÌ EVITATE ANCHE CONFRONTI IMBARAZZANTI! Trovo altresì imbarazzante è abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione!”, aggiunge.

Ha poi precisato, in conclusione del post, di essere consapevole delle critiche che avrebbe attirato, stupito che da parte del mondo della musica nessuno avanzi obiezioni.

“So benissimo che con questo post attirerò critiche ed insulti, ma esiste un termine che racchiude il senso di ciò che ho scritto, un termine che purtroppo ormai è senza valore in questo paese, ETICA! Mi meraviglia che i veri Artisti, Autori, Compositori, Musicisti, Produttori Artistici, Arrangiatori, Cantanti, e grandi interpreti….non facciano e non dicano nulla per tutto ciò che accade in questo ambiente così decaduto e venduto alla paura del “non lavorare più se parlo”!…..e peggio del peggio, è che ci sarà qualcuno che pur di prendere due soldi o dalla discografia o dalla Siae, venderà anche se stesso e le proprie opere per dire che gli va bene che si usi un suo brano con queste finalità, anzi lo troverà “interessante””.

Luca Jurman è stato un docente del programma di Maria De Filippi dal 2007 al 2011. Tra i commenti al post ha oltretutto precisato di non essere mai stato allontanato dalla produzione: è stato lui a decidere di lasciare il programma.