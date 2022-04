Il concerto di Louis Tomlinson al Forum di Assago, previsto per il 10 aprile 2022, è confermato ufficialmente. Lo spettacolo del tour mondiale previsto in Italia si terrà ma i fan dovranno rispettare alcune regole all’ingresso, pena l’esclusione dalla location.

Dal 1° aprile riprendono i concerti nei palasport e negli stadi con capienza al 100% ma non è un liberi tutti. Bisogna porre particolare attenzione all’igienizzazione delle mani, avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale più idonei, secondo le disposizioni vigenti.

Regole d’accesso per Louis Tomlinson al Forum di Assago: mascherine e green pass

Per l’accesso alle location al chiuso che accolgono concerti di musica dal vivo, inclusi i palasport, bisognerà indossare obbligatoriamente mascherine di tipo FFP2 avendo cura di coprire naso e bocca. La mascherina va indossata per tutta la durata dello spettacolo, dal momento in cui si accede al palazzetto dello sport fino al momento in cui si esce, tornando in una zona all’aperto in una situazione priva di assembramento.

Ai palasport si accede inoltre mostrando all’ingresso green pass di tipo rafforzato, in corso di validità. Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 ottenuta in seguito a vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare e non si può ottenere dopo aver effettuato un semplice tampone in farmacia.

Biglietti per Louis Tomlinson al Forum di Assago

Chi è già in possesso di un biglietto valido per lo show originariamente previsto al Carroponte oppure al Fabrique o ancora al Lorenzini District di Milano riceverà in tempo utile via mail un segnaposto con le indicazioni del nuovo posto assegnato.

La mail ricevuta e il biglietto originario saranno richiesti all’ingresso, entrambi utili ai fini dell’accesso e dell’assegnazione del posto nella nuova location del Mediolanum Forum di Assago (Milano) nella data di domenica 10 aprile 2022.

Per chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita sul territorio e non online, la riassegnazione del posto avverrà il giorno stesso del concerto alla biglietteria del Mediolanum Forum Assago.