Il nuovo album di Emma Marrone prende forma e l’artista lo comunica personalmente ai fan sui social. Parlare di “forma”, in realtà è anche prematuro. Ciò che Emma ha svelato è di essere in partenza. Sta per iniziare un nuovo viaggio inedito che la porterà dritta verso il rilascio di un nuovo disco.

La cantante condivide un paio di selfie sui social e alcuni ricordi tra le storie su Instagram. Sta partendo. La destinazione? Il nuovo disco di inediti, il nuovo progetto discografico che la riporterà sui palchi, in radio, negli store digitali, nei negozi, a contatto con i suoi fan.

Prematuro parlare di date di uscita e di titoli. Ciò che sappiamo, dalle stesse parole di Emma Marrone, è che il nuovo disco entrerà nel vivo della lavorazione nell’immediato futuro. Con due foto su Instagram, Emma avvisa di essere in partenza.

“Io parto. C’È UN NUOVO DISCO DA SCRIVERE”, le sue parole. Ma quando tornerà Emma? Ovvero quando uscirà il nuovo disco di inediti? Non si sa. “Quando torno torno”, aggiunge, ipotizzando le domande, tantissime sotto il suo post in poche ore.

“Ciao bell*”, conclude.

Ma del nuovo album di Emma Marrone in realtà un piccolo spoiler lo abbiamo già. Si tratta della canzone Ogni Volta è Così, presentata sul palco del Festival di Sanremo 2022. Con questo singolo inedito, Emma ha guadagnato un posto nella categoria dei Campioni del Festival. Al brano poi non ha fatto seguito alcun disco e ora sembra proprio arrivato il momento di entrare in studio per realizzarlo.

Il suo ultimo progetto discografico di inediti si deve all’anno 2019. Si intitolava Fortuna. Il successore? potrebbe arrivare già nel corso del 2022.