Dopo 4 anni di battaglia legale Ed Sheeran vince la causa. Il giudice Zacaroli ha stabilito che sia il cantautore britannico che il co-autore John McDaid e il produttore Steve McCutcheon sono innocenti di fronte alle accuse di plagio mosse da Sami Chokri e Ross O’Donoghue nel 2018. Secondo i due autori, infatti, la hit Shape Of You di Ed Sheeran sarebbe stata smile al brano Oh Why di Sami Switch (nome d’arte di Chokri).

Le accuse

Nel 2018 Sami Chokri e Ross O’Donoghue hanno intentato una causa contro Ed Sheeran e i suoi co-autori secondo la quale il singolo Shape Of You del cantautore britannico, contenuto nel disco Divide (2017), avrebbe incluso parti del tutto simili al singolo Oh Why di Sami Switch.

Recentemente Ed Sheeran ha respinto le accuse affermando di non avere mai avuto alcun problema nel citare autori terzi nelle sue produzioni. Chokri e O’Donoghue, attraverso i loro legali, avevano infatti accusato Sheeran di riconoscere i diritti solamente agli artisti di una certa fama, sottintendendo che nel loro caso ciò non era stato fatto in quanto artisti di minore rilievo. In più, gli autori di Oh Why avevano accusato il cantautore britannico di aver sentito il loro brano prima di scrivere Shape Of You, altra accusa che Ed Sheeran ha prontamente respinto.

Ed Sheeran vince la causa

Questa mattina, mercoledì 6 aprile, è arrivata la sentenza firmata dal giudice Zacaroli. Secondo quest’ultimo, Ed Sheeran e i co-autori non avrebbero mai ascoltato Oh Why prima di completare Shape Of You, e che l’intero impianto accusatorio era solamente frutto di speculazioni.

Una volta ricevuta la sentenza, Ed Sheeran, John McDaid e Steve McCutcheon hanno rilasciato una dichiarazione congiunta riportata da NME:

“Siamo grati che il giudice Zacaroli abbia espresso un giudizio chiaro e ponderato che sostiene la posizione che abbiamo sostenuto fin dall’inizio. Shape Of You è originale. Non abbiamo copiato la canzone degli imputati“.

Ed Sheeran vince la causa, dunque, e al termine della dichiarazione si rivolge ai suoi colleghi: