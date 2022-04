Un caso importante ancora da risolvere e tante questioni rimaste in sospeso, com’è finita Studio Battaglia quindi ieri sera? La carne al fuoco era tanta per quest’ultima puntata della fiction e molte domande hanno ricevuto una risposta ma, allo stesso tempo, hanno lasciato aperto uno spiraglio per il ritorno in una possibile seconda stagione. Studio Battaglia 2 ci sarà oppure no? Attendiamo la conferma ufficiale ma tutte le sue protagoniste si sono già espresse a favore di un rinnovo confermando anche che la sceneggiatura sia già sul tavolo della produzione.

Ma com’è finita Studio Battaglia e cosa possiamo aspettarci dalla possibile seconda stagione? Sicuramente un punto fermo sarà la ‘guerra’ interna di Anna. La donna non vuole essere come suo padre e non vuole mandare all’aria il matrimonio con Alberto e rovinare la loro famiglia ma quello che prova per Massimo la tormenta. La madre le consiglia di seguire i suoi sentimenti ma proprio mentre lei si lascia andare alla passione con il suo ex, il marito ha un malore.

Questo la riporta all’ovile non solo nella vita privata. Anna porta a casa la vittoria nel caso Parmegiani facendo trionfare la sua cliente ma con la convinzione di dover tornare a lavorare nello studio di famiglia mettendo così da parte Massimo e la sua proposta di partire insieme per continuare a fare squadra. Nel finale di Studio Battaglia, quando Anna lo comunica a Marina, quest’ultima le rivela di avere ricevuto un’offerta migliore dallo studio Zander e che da adesso in poi sarà lo studio Battaglia-Zander & Associati.

Cosa significherà questa unione per la trama di Studio Battaglia 2? Avere al suo fianco Massimo davvero renderà la vita di Anna più semplice? Siamo sicuri che i problemi sono sono all’inizio e non solo per quello che riguarda la vita privata delle protagoniste.