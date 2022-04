Ci sono sempre nuove offerte Amazon di primavera di cui approfittare. Tra quelle in partenza oggi 6 aprile ce n’è una dedicata agli Echo Dot di quarta generazione. Gli smart speaker intelligenti sono sempre più onnipresenti nelle nostre case, risultando utili dispositivi per ascoltare le notizie, informazioni di varia natura, stabilire dei promemoria o semplicemente intrattenersi con la musica. Ora, tra le promozioni della nuova stagione, proprio il modello prima citato è in sconto se acquistato singolarmente, ancor più se preso sullo store in coppia.

L’Echo Dot di quarta generazione ha un design moderno di forma sferica. Le colorazioni disponibili sono quella antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Normalmente il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 59,90 euro ma in queste ore la vendita della singola unità procede a soli 29,90, dunque a metà del valore commerciale di listino. La spedizione del pacco pure avverrà immediatamente con consegna di quanto acquistato anche in un solo giorno lavorativo per clienti Prime.

Sempre tra le offerte Amazon di primavera c’è una seconda promozione valida sempre per gli Echo Dot di quarta generazione. Nel caso in cui si volessero acquistare due dispositivi in tandem per posizionarli magari in ambienti diversi della propria casa, il prezzo complessivo sarà di 49,90 euro. Rispetto al prezzo già scontato dello smart speaker, assistiamo ad un ulteriore risparmio di 5 euro per la vendita doppia. Per approfittare di quest’ultima promozione, nel carrello, bisognerà inserire lo speciale codice promozionale 2ECHODOT4. Ogni acquirente potrà acquistare solo una coppia di dispositivi e non di più. Ancora, la spedizione del pacco dovrà avvenire allo stesso indirizzo, naturalmente su territorio italiano.

Le offerte Amazon di primavera continueranno fino al giorno 13 aprile. Ancora per una settimana ci saranno nuove promozioni di cui approfittare, magari anche per altri prodotti Amazon e non solo. Non mancheranno nuovi approfondimenti in proposito.