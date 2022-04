Il nuovo EP dei Modà ha finalmente una data di uscita. La band di Kekko Silvestre ha appena annunciato il seguito di Buona Fortuna, progetto realizzato in due parti di cui abbiamo già ascoltato la prima nel 2021. Per l’occasione i Modà erano stati intervistati da Optimagazine.

Il progetto Buona Fortuna

Buona Fortuna è il nuovo progetto discografico dei Modà scritto prima della pandemia e pubblicato in 2 parti per esigenze discografiche. Per questo disco la band ha lavorato a distanza per motivi legati alla pandemia, e Kekko Silvestre ha precisato che i testi sono nati prima della serrata totale. Kekko, infatti, specifica che nel periodo dell’ondata più pericolosa sentiva una negatività così forte da impedirgli di trovare l’ispirazione giusta. Gli effetti del lockdown e della pandemia, inoltre, hanno portato il frontman a vivere in un forte stato di ansia sociale.

All’interno di Buona Fortuna – Parte Prima c’è anche un brano molto intenso, Scusa Se Non Lo Ricordo Più, che Kekko Silvestre ha scritto per raccontare il dramma del morbo di Alzheimer. La canzone, ha raccontato il frontman, è nata dopo aver visto un’intervista a Lino Banfi in cui l’attore ha raccontato il suo rapporto con la malattia della moglie.

Con Buona Fortuna diviso in 2 parti, i Modà riprendono un discorso interrotto dopo Testa O Croce (2019) e si preparano al grande ritorno sul palco.

Il nuovo EP dei Modà

Il nuovo EP dei Modà è Buona Fortuna – Parte Seconda e sarà fuori il 22 aprile 2022. La band lo ha annunciato nell’ultima ora e ha svelato sia la copertina che la tracklist:

01 Non Ti Somiglio

02 In Tutto L’Universo

03 Amore Scolastico

04 Oh Oh Oh

05 Tirami L’Amore In Faccia

06 Pensando A Te

Buona Fortuna – Parte Seconda è già disponibile in pre-order e pre-save. Per il momento non sono stati svelati altri dettagli sul nuovo EP dei Modà, ma l’attesa è davvero poca e non si esclude l’uscita di un singolo di anticipazione.