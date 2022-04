Bob Odenkirk non rinuncia alla AMC. La star di Better Call Saul resterà ancora in casa per la sua prossima serie, la dramedy dal titolo Straight Man, che è in sviluppo presso la rete via cavo.

Basato sul romanzo di Richard Russo, Straight Man è un “racconto di crisi di mezza età” che si svolge in un immaginario campus universitario nella Pennsylvania Rust Belt. Odenkirk interpreterà il ruolo del protagonista William Henry Devereaux Jr., l’improbabile presidente del dipartimento di inglese del college. Aaron Zelman (Damages) e Paul Lieberstein (The Office) adatteranno il libro e fungeranno da co-showrunners.

“Ho amato la versione di Paul e Aaron dell’eccellente e divertente romanzo di Richard”, ha detto Odenkirk in una dichiarazione. “Ancora un progetto con AMC incentrato sulla profondità e sulla sensibilità del personaggio. Questo ambiente (l’accademia) sembra molto pertinente alle conversazioni che stiamo attualmente avendo. Sono attratto dal tono dell’umanità e dell’umorismo nel romanzo e non vedo l’ora di interpretare questo ruolo, qualcosa di più leggero dei miei progetti recenti, ma comunque sempre qualcosa di intelligente”.

Questo segnerebbe la terza serie di Bob Odenkirk con AMC; l’attore si è unito al cast di Breaking Bad nella seconda stagione nei panni del losco avvocato Saul Goodman, ruolo che poi ha ripreso per lo spin-off Better Call Saul, che gli ha fatto ottenere quattro nomination agli Emmy come attore protagonista in una serie drammatica. La sesta e ultima stagione di Better Call Saul debutta su AMC (in Italia è distribuita su Netflix) a fine aprile, con i primi sette episodi. La seconda metà arriverà a luglio.

Better Call Saul 6 doveva inizialmente andare in onda nel 2021. Tuttavia, la pandemia ha rallentato la produzione. Inoltre, le riprese sono state ostacolate anche dal malore che ha improvvisamente colpito Odenkirk sul set – e dal quale si è fortunatamente ripreso.

