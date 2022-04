La Pupa e il Secchione Show non è più il programma di una volta e questo è sotto gli occhi di tutti ma da qua a dire che Barbara d’Urso ha fallito ce ne vuole. Lei stessa lo ha spiegato nei giorni scorsi ospite di TvTalk ribadendo il fatto che la rete le ha chiesto una cosa e lei l’ha fatta al meglio trascinandosi dietro un notevole pubblico giovane e regalando a tutti il trash che è mancato quest’anno su Canale5.

In molti sono convinti che gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show non siano buoni e così ecco arrivare Alex Belli, il paladino dei programmi Mediaset di questa stagione. Dopo aver dominato il Grande Fratello Vip 2022 di Alfonso Signorini con un finto triangolo e con le sue scenate da soap insieme alla moglie Delia Duran e a Soleil Sorge, l’attore sbarca nel programma di Italia1 dominando la serata.

Chi chi chi chi chi chi chimica!



Alex Belli ha una grande responsabilità: coi suoi punti extra potrà stravolgere la classifica di questa sera! #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/NKuYwprhW9 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 5, 2022

Alex Belli si mostra essere conduttore, intrattenitore, cantante e anche ballerino quando entra in studio e stringe a sé la padrona di casa. Quello che è certo è che in tutti questi casi sa bene come far parlare di sé dividendo il pubblico tra chi è convinto che ci sappia fare e chi, invece, lo trova ridicolo in tutte le sue uscite. Chi avrà ragione?

Intanto sui social l’attore ha trovato la prossima ragione per rimanere a galla ovvero lo scontro con Dayane Mello. La modella brasiliana è insieme ad Andrea Dianetti la nuova conduttrice della Pupa Party e proprio durante la puntata si è lasciata andare ad un commento su Alex Belli: “Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”. A quel punto è lui che ha risposto a tono su Twitter al grido di #AlexBelli Vs #DayaneMello: “Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita”.