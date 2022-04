Tra non molto Android Auto, standard basato su smartphone e sviluppato da Google per consentire ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di essere utilizzati in vetture tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, ospiterà una nuova interfaccia grafica chiamata Coolwalk. L’elemento inserirà una nuova opzione di visualizzazione che mostrerà altre app contemporaneamente oltre alla mappa per navigare. Questo dovrebbe effettivamente funzionare su tutti i display delle auto: affinché ciò sia davvero possibile, adesso c’è anche una vista verticale che alcuni utenti hanno notato, e segnalato su Reddit, all’interno delle opzioni di Android Auto.

La curiosa novità è che la nuova interfaccia grafica non è stata ancora distribuita a tutti. Google pare abbia avviato un primo test. Il nuovo “Coolwalk Vertical Rail” sembra permettere all’importantissima barra degli strumenti di apparire in modo verticale invece che in orizzontale. Android Auto è in procinto di ottenere nuove funzionalità, che ormai non sono più segrete. Tuttavia, sia la funzionalità Cast che la recente Coolwalk, sono apparse per la prima volta qualche mese fa, ma non sono state ancora presentate in via ufficiale, né tantomeno distribuite in tutto il mondo. Dunque, pare che il colosso di Mountain View abbia voluto esclusivamente avviare un test iniziale dell’interfaccia utente rivisitata. Molti lo speravano all’inizio del 2022, ma poi le cose sono andate diversamente. Coolwalk è l’interfaccia utente rinnovata, mentre Cast rende possibile il mirroring del display dello smartphone.

Ad ogni modo, non è messa da parte l’idea che, prima che avvenga il rilascio ufficiale a tutti gli utenti, Google non distribuisca ulteriori novità, lato software, per Android Auto oltre alla nuova interfaccia grafica. Infatti, qualche settimana fa il sistema di infotainment ha ricevuto nuovi suggerimenti inerenti a contenuti che gli utenti possono selezionare (ad esempio, da un elenco di playlist da servizi di streaming musicale, app podcast etc).

