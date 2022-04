In Corea del Sud è stato presentato il Samsung Galaxy S20 FE 2022, dal prezzo di 700 mila won (circa 526 euro), circa 20 mila won in meno rispetto al modello originale. Il device sarà venduto localmente presso gli operatori telefonici LG Uplus e KT. La confezione di vendita non disporre degli auricolari AKG (si tenga presente che comunque KT li offre in regalo di sua spontanea volontà). Il Samsung Galaxy S20 FE 2022 sarà venduto nelle colorazioni Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy (il modello originale era anche colorato di Cloud Mint, Cloud Red e Cloud Orange).

La strategia che potrebbe aver spinto il colosso di Seul a commercializzare il telefono potrebbe nascondere l’intenzione di liberarsi delle ultime scorte disponibili, o come anche di stringere accordi commerciali con gli operatori LG Uplus e KT (in genere il produttore asiatico fa affari solo con SKT). Per il resto, il telefono non si distingue affatto dal modello originale: schermo SuperAMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 865, 6GB di RAM, 128GB di storage interno UFS 3.1, fotocamera posteriore con sensori da 12 + 12 + 8MP, batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W, speaker stereo, AKG, telaio in metallo, certificazione IP68 e lettore di impronte digitali collocato sotto il display.

Il Samsung Galaxy S20 FE 2022, al momento, viene venduto solo in Corea del Sud: non sappiamo se verrà mai proposto anche in altri mercati (pressoché allo stesso prezzo, in Europa, è disponibile il modello originale, ormai ben al di sotto del suo cartellino). Ad essere onesti, se arrivi o meno nel nostro Paese questa specifica versione poco ci interessa, proprio perché, come vi accennavamo, adesso ci è consentito acquistare il modello originale ad un prezzo decisamente più basso.

