I tablet Android di una volta con dimensioni contenute esistono ancora: il Realme Pad Mini ufficializzato in queste ore ne è il classico esempio. Parliamo di un device particolarmente adatto per la visione di film e serie TV, da poter portare sempre con sé. Il Realme Pad Mini ha un prezzo di circa 180 euro al cambio attuale (al momento è stato commercializzato solo nelle Filippine, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che arriverà anche in Europa) per la versione 3/32GB, e di 210 euro circa per quella da 4/64GB.

Il Realme Pad Mini include uno schermo LCD da 8.7 pollici con risoluzione di 1340 x 800 pixel, ed è equipaggiato con il processore Unisoc T616 (octa-core da 2GHz e GPU Mali-G57). La memoria interna risulta espandibile tramite microSD fino a 1TB, per quanto riguarda entrambi i modelli disponibili. La fotocamera posteriore presenta un sensore da 8MP, mentre quella frontale un sensore da 5MP. Tra le connettività presenti troviamo il 4G LTE (anche se solo opzionale), il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0 ed il jack per le cuffie da 3.5mm.

La batteria ha una capacità di 6400mAh (cosa che a più di qualcuno pare non essere piaciuta: avrebbero preferito una portata più ampia, sebbene anche questa, in fin dei conti, potrebbe rivelarsi sufficiente, a seconda degli usi che si farà del dispositivo), con supporto alla ricarica rapida a 18W (anche inversa). Android 11 con Realme UI for Pad si occupano della gestione della parte software. Le dimensioni generali ammontano a 211,8 x 124,5 x 7,6 mm, distribuite in un peso di 372 gr. Adesso bisognerà solo capire se effettivamente il nuovo Realme Pad Mini arriverà in Europa, e soprattutto a che prezzo. Nel caso saresti disposti a puntarci? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

