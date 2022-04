In questo martedì 5 aprile riceviamo nuovi dettagli sui prossimi sondaggi WhatsApp. La versione è già apparsa da tempo nelle versioni beta dell’applicazione di messaggistica ma ora, grazie all’aggiornamento di test per iPhone siglato come il 2.22.8.72, ne sappiamo molto di più. Il solito informatore WABetaInfo ha infatti condiviso una schermata interna al servizio che chiarisce bene come sarà possibile impostare proprio un’indagine attraverso lo strumento.

I sondaggi WhatsApp potranno essere creati grazie alla schermata presente nella foto di chiusura articolo. Il creatore dell’indagine, come prima cosa, potrà scrivere la domanda oggetto dell’inchiesta. Seguiranno le opzioni di risposta che si vogliono dare agli intervistati di turno. Le soluzioni fornite potranno essere anche molte: dalla scheda di test apprendiamo, in effetti, che si potranno impostare fino ad un numero massimo di 12 risposte. L’aspetto positivo è che le risposte potranno essere gestite, modificate e cambiate di posizione anche in un secondo momento, in base alle proprie esigenze.

La schermata condivisa oggi ci fa ben sperare sul prossimo rilascio dei sondaggi WhatsApp. Siamo, in effetti, in una fase già abbastanza avanzata dello sviluppo della funzione per gli iPhone e non ci sono particolari dubbi sul fatto che lo stesso percorso sia stato intrapreso anche per i dispositivi Android. Per il rilascio definitivo della feature per tutti gli utenti potrebbero volerci ancora diverse settimane, anche perché gli sviluppatori dovranno pure accertarsi che la novità non porti con se qualche bug o errore di qualche tipo.

Una volta inseriti nell’applicazione di messaggistica, i sondaggi WhatsApp potrebbero essere molto utili. Naturalmente nei gruppi e nelle future community potrebbe essere davvero interessante sondare l’opinione degli iscritti per prendere qualche decisione. Le applicazioni delle indagine potrebbero essere infinite e comunque sempre molto utili, anche per un utilizzo professionale o quasi delle chat collettive del servizio.

Continua a leggere su optimagazine.com