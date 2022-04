Arriva un’altra notizia fondamentalmente nell’aria da Samsung, considerando il fatto che a partire da oggi 5 aprile dovremo dire agli aggiornamenti mensili per chi è in possesso di un Samsung Galaxy S10. A distanza di tre anni dall’esordio sul mercato e a poche settimane dall’arrivo del pacchetto software con One UI 4.1, stando alle informazioni portate alla vostra attenzione con un altro articolo, occorre considerare questo step che sicuramente non farà piacere al pubblico. Un atto dovuto, però, se pensiamo che altri produttori dopo 36 mesi abbiano abbondonato i propri device in termini di sviluppo software.

Cosa succede da oggi per i possessori di un Samsung Galaxy S10 che attendono aggiornamenti

Dunque, a partire da questo momento ci saranno meno rilasci per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S10, nonostante lo smartphone disponga di una scheda tecnica ancora di tutto rispetto se confrontata con quella degli attuali top di gamma. Per farvela breve, come riporta SamMobile da adesso in poi i Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+ riceveranno nuove patch di sicurezza ogni tre mesi invece che ogni mese. Lo stesso vale per il Galaxy A50 di fascia media. A testimonianza del fatto che il produttore coreano intenda muoversi anche qui coi suoi soliti standard in termini di copertura nel tempo.

La notizia, dunque, non spiazza nessuno essendo nell’aria già da qualche mese. Va detto che questi device lanciati sul mercato nel 2019 continueranno ad essere aggiornate con nuove patch di sicurezza per un anno o due al massimo. Quanto trapelato in giornata sul Samsung Galaxy S9, fuori ufficialmente dal programma degli aggiornamenti del produttore asiatico da questo momento, ci dice che la medesima sorte potrebbe toccare ai Samsung Galaxy S10 ad aprile 2023.

Nel frattempo, sappiamo che i futuri aggiornamenti di sicurezza verranno implementati più occasionalmente di prima, sperando che il Samsung Galaxy S10 resti uno smartphone performante.