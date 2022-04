Durante il primo concerto dei REM, quelli non sono ancora i REM. Si chiamerebbero Twisted Kites, sono nati dall’incontro tra Michael Stipe e il chitarrista Peter Buck. I due hanno scoperto di avere tanti gusti musicali in comune, e in quel 1980 l’Europa occidentale è un dispenser in cui il punk è in continua evoluzione con la variante post-punk, il rock’n’roll è già radicato nella cultura mondiale e il rock psichedelico ha già dei grandi nomi.

Loro, i “quasi” Twisted Kites, stanno per suonare presso la Chiesa Episcopale St. Mary di Athens, la loro città natale in Georgia. Diciamo “quasi” perché gli stessi Stipe e Buck, qualche anno dopo, diranno che pochi minuti prima di salire sul palco avrebbero voluto presentarsi come Twisted Kites, per poi cambiare idea e imbracciare gli strumenti senza un nome. Sono lì, quei 4 ragazzi di Athens, per intrattenere la festa di compleanno di Kathleen O’Brien, fidanzata di Peter.

Nel loro repertorio certamente mancano ancora brani storici come What’s The Frequency, Kenneth?, Bad Day, The One I Love, Losing My Religion, ma parliamo dei primissimi approcci di una band destinata ad entrare nella storia. Per l’occasione Michael Stipe e i suoi scagnozzi snocciolano cover come God Save The Queen dei Sex Pistols, (I’m Not Your) Steppin’ Stone dei Monkees. Se per Michael Stipe quella è stata un’occasione divertente in “un posto che gli studenti amavano”, per il batterista Bill Berry non sarà lo stesso. “Eravamo terrorizzati”, dirà qualche anno dopo durante un’intervista.

Su quel palco, in una festa di compleanno, i REM prima dei REM suonano per la prima volta dal vivo, forse inconsapevoli che il loro destino è scalare le classifiche e scrivere uno dei capitoli più importanti della storia del rock. Il loro primo album, Murmur, arriverà soltanto 3 anni dopo, sempre ad aprile.