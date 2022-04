Un video di Madonna su Tik Tok preoccupa i fan e se ne parla tantissimo in tutto il mondo oggi. Cosa sta succedendo? La cantante, 63 anni all’anagrafe, è approdata sul social più giovane che esista e ha aperto un account su Tik Tok. Proprio qui si è mostrata di recente, domenica 3 aprile per l’esattezza.

A poche ore dalla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, Madonna ha realizzato un breve video per Tik Tok. Una 15ina di secondi, non di più, in perfetto stile con i video brevi amati sul social del momento. Di quel video si parla ancora oggi e il motivo è presto detto e legato all’aspetto fisico della cantante.

Non di certo in target con i normali utenti di cui il social è pieno, Madonna si è rimessa in gioco.

Madonna su Tik Tok si è mostrata in viso apparendo decisamente diversa dal solito… e ha fatto subito parlare di sé! Purtroppo non in modo positivo. Aveva, infatti, labbra e zigomi particolarmente gonfi al punto da essere quasi irriconoscibile. Chirurgia estetica o filtro social? Questa è la domanda che circola in rete adesso. E la risposta sembra virare verso una sola delle due alternative.

La cantante ha già attirato migliaia di commenti, tutti negativi. C’è chi la invita a chiedere aiuto a qualche specialista, temendo che l’artista abbia esagerato con i ritocchini. Sembra questa al momento l’ipotesi più accreditata e quel che poteva essere uno strumento nuovo per restare in contatto con i suoi follower altro non è diventato che una finestra sull’eccessivo ricorso alla chirurgia della cantante che sembra non voler arrendersi allo scorrere del tempo sul suo volto.