Il Garmin Forerunner 45 è lo smartwatch unisex numero 1 più venduto su Amazon, dove oggi, martedì 5 aprile, è possibile acquistarlo in super offerta al prezzo di 114,90 euro (invece di 199,99 euro di listino) nella misura 42mm e in due colori: Nero e Rosso. Il dispositivo è venduto e spedito dall’azienda di commercio statunitense e avete la possibilità di comprarlo in due modalità: pagandolo in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 22,98 euro ognuna. Questo wearable dotato di GPS è perfetto per tutti i runner, avendo a bordo tutte le funzionalità sportive di cui avete bisogno: voi pensate a correre, lui farà tutto il resto!

Il fantastico sportwatch della società statunitense, il cui modello è uscito nel 2019, pesa 36 gr. e presenta un display digitale a colori da 1,04 pollici. Il Garmin Forerunner 45 monitora i vostri progressi analizzando i parametri delle corse per stimare il personale VO2Max e monitorare il vostro stato di forma nel tempo. L’orologio è stato progettato per avere a portata di polso tutto ciò che vi serve: tempo, distanza, passo, frequenza cardiaca, piani di allenamento e tanto altro ancora. Ideale per il running, ma non solo, è in grado di sfruttare le capacità di monitoraggio anche per gli allenamenti di ciclismo, cardio, yoga e molti altri.

Garmin Forerunner 45, Orologio Smart GPS per la Corsa e Altri Sport... Orologio Smart GPS da corsa con cardio al polso

Display a colori e compatibile connect IQ

Con il Garmin Coach avrete piani per la corsa gratuiti: infatti, potete scegliere tra i 5Km, 10Km e mezza maratona e il vostro personal trainer Garmin creerà il vostro piano di allenamento personalizzato. Al polso avrete uno smartwatch fidato e sempre connesso: in effetti, il Garmin Forerunner 45, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 114,90 euro, riceverà email, notifiche, messaggi, avvisi sulle informazioni meteo e appuntamenti in calendario visibili direttamente sul display. La sua autonomia, grazie al GPS, è di ben 13 ore. Insomma, non fatevelo scappare.

