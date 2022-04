A non pochi utenti non funziona WeTransfer in questo martedì 5 aprile. Ci sono dei problemi per il trasferimento dei documenti di grosse dimensioni ma anche per il loro download, proprio attraverso la ben nota piattaforma. Per quanto non siamo al cospetto di un vero e proprio down del servizio, lo stesso team di supporto dello strumento ha chiarito che le difficoltà sono risapute e non vengono per nulla sottovalutate.

Al momento di questa pubblicazione, esattamente alle 14:45 di questa giornata, ci sono degli errori del servizio non trascurabili. Per quanto la Home della piattaforma sia normalmente raggiungibile, non pochi utenti lamentano che non funziona WeTransfer a dovere in questo martedì. Ci sono dei rallentamenti importanti nell’invio dei documenti e in alcuni casi l’operazione in sé è pure inibita.

Vanno dunque confermati i problemi odierni ma va anche detto che se non funziona WeTransfer in questo momento, i tecnici sono già a lavoro per una rapida soluzione delle anomalie. In effetti, sul profilo social Twitter del servizio, è appena apparso un tweet che conferma un abbassamento delle performance di inoltro di contenuti di grosse dimensioni. Nella pagina relativa allo stato del servizio ufficiale si fa riferimento ad un’indagine in corso per comprendere quale siano le motivazioni associate ai problemi. L’intenzione è quella di ripristinare ben presto la normale funzionalità della piattaforma ma non è stata indicata una tempistica esatta di riferimento.

A chiunque non funziona WeTransfer in questo momento, nonostante la necessità di inoltrare o scaricare qualche documento importante, converrà attendere un po’ prima di effettuare nuovi tentativi. Tenendo d’occhio la pagina di stato già indicata, i tecnici comunicheranno un ripristino della situazione in maniera tempestiva e solo successivamente, si avrà la certezza di non incorrere più in problemi.

Continua a leggere su optimagazine.com