Ho appena effettuato dei test, dopo aver appreso che non a tutti funziona Alice Mail oggi 5 aprile. Questione calda e delicata per il pubblico che riscontra anomalie con la piattaforma, dopo il disservizio che abbiamo portato alla vostra attenzione poche settimane fa sul nostro magazine. Come stanno le cose più nello specifico? Alcuni lamentano difficoltà al momento del login, come avviene spesso e volentieri quando si vengono a creare disservizi di questo tipo. Altri, come me, stanno invece riscontrando anomalie più specifiche una volta completato l’accesso.

Problemi in quanto non funziona a tutti Alice Mail il 5 aprile: cosa sappiamo sulle anomalie in corso

Nel dettaglio, non funziona Alice Mail in quanto non arrivano i messaggi di posta elettronica. Questo l’esito del test che ho portato a termine pochi minuti fa, fermo restando che parliamo al momento di segnalazioni non così diffuse. Dunque, chi ha riscontrato il medesimo malfunzionamento che ho citato pochi minuti fa non rappresenta l’intera utenza del servizio in questione. Staremo a vedere se nel corso delle prossime ore ci sarà un ripristino ed un intervento in grado di risolvere il problema venuto a galla per parte del pubblico.

Solo nel corso delle prossime ore capiremo se si sia trattato di un disservizio temporaneo per parte dell’utenza, considerando quanto riportato poco fa. La questione è ancora in fase di definizione, anche perché al momento non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza, dopo le indicazioni trapelate in giornata. Insomma, saranno molto importanti i prossimi minuti, per comprendere la reale portata del disservizio che sto annunciando dopo un test condotto in prima persona.

Anche a voi non funziona Alice Mail? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui di seguito.