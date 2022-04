Quello di Nino D’Angelo sulla depressione è un racconto spesso tenuto nascosto da molte persone, specialmente dagli artisti. Chi ne soffre la vive come il parente scomodo, il segreto inconfessabile e spesso imbarazzante per un antico pregiudizio contro le fragilità. Non è il caso del cantautore partenopeo, che nell’intervista concessa a Oggi è Un Altro Giorno, il format di Rai 1 condotto da Serena Bortone, si è completamente messo a nudo toccando due punti deboli della sua esistenza.

Nino D’Angelo sulla depressione

La bestia immonda della depressione, in passato, ha colpito anche Nino D’Angelo. L’artista e attore napoletano ricorda quel momento in cui il mondo gli è crollato sotto i piedi. Lo racconta, Nino, in un momento di ritrovata leggerezza, quando i fumi della malattia lo hanno già abbandonato. Con la sua testimonianza il cantautore spera di mandare un messaggio di speranza a chi lo ascolta. Ecco il suo racconto:

“Ho conosciuto la depressione, mi era crollato il mondo sotto i piedi. Non vedevo più niente, non mi curavo di me, dei miei figli, della mia famiglia. Si tratta di una patologia che va curata dai medici, sembra che non passi mai. Bisogna crederci e avere coraggio, questo è il messaggio che voglio fare passare”.

La depressione lo aveva portato a fermarsi per 4 anni arrivando a mettere in discussione la sua stessa carriera. In un’intervista rilasciata a Today ha raccontato:

Il ricordo della madre

Alla base di quella brutta fetta della sua vita c’era la perdita dei genitori. Alle telecamere di Serena Bortone, infatti, ricorda mamma Emilia, morta per un ictus a 58 anni quando Nino D’Angelo era all’apice del successo. Ecco le sue parole.

“Quando soffri di depressione è normale che molli. Molli tutti i giorni, non ti importa di niente. È difficile da spiegare, ma tutto aveva perso importanza. Pensavo solo che non avevo più i miei genitori che per me erano tutto, un punto di riferimento molto forte. È uscita fuori un’altra parte di me, la parte di me che voleva cambiare. Con quel dolore sono cambiato. Il dolore è importante e non solo per gli artisti, ma per tutti gli esseri umani. Fa parte della nostra vita. Se non conosci il dolore non conosci nemmeno la gioia. Ti fa crescere, devi trovare una forza più grande e la devi trovare da solo“.

La stessa riflessione, estesa anche a suo padre Antonio, Nino D’Angelo la estende a Today ed entra nel vivo di quel brutto periodo:

“Finché hai i genitori hai qualche responsabilità in meno, quando non ci sono più invece ti rendi conto di tante cose. La morte dei miei genitori mi ha cambiato. Mi è arrivato addosso un dolore così grande che non sono riuscito a sopportarlo. Ho conosciuto la depressione e in quegli anni mi sono fermato”.

Nino D’Angelo sottolinea uno degli aspetti più devastanti della scomparsa dei genitori: quel momento in cui cambiano le responsabilità – lo aveva sottolineato anche Valerio Scanu – e ci si ritrova a fare le loro veci, ci si sente soli e indifesi e per questo l’elaborazione del lutto potrebbe essere dolorosa e insopportabile.