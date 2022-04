La prima serie tv di Harrison Ford sarà una comedy per Apple TV+. L’attore, diventato iconico per i suoi ruoli al cinema tra gli anni ’70 e ’90, reciterà al fianco di Jason Segel in Shrinking nel progetto dai produttori di Ted Lasso, Bill Lawrence, Brett Goldstein e lo stesso Segel.

La serie, il cui sviluppo è iniziato nell’ottobre 2021, è incentrata su un terapeuta in lutto (Segel) che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente cosa pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova a fare enormi cambiamenti nella vita delle persone, inclusa la sua.

Harrison Ford interpreterà il Dr. Phil Rhodes, un abile “strizzacervelli” con i piedi per terra, nonché pioniere della terapia cognitivo-comportamentale. Condivide una pratica con due dei suoi protetti, Jimmy (Segel) e Gaby. Di recente gli è stato diagnosticato il Parkinson, che lo costringe a uscire dalla sua zona di comfort mentre ha a che fare con amici invadenti, la sua famiglia separata e la sua eredità.

Shrinking sarà la prima serie tv di Harrison Ford come protagonista. In passato è apparso solo brevemente sul piccolo schermo negli anni ’60 e ’70, prima di fare il grande salto al cinema. Ha poi ripreso uno dei suoi ruoli cinematografici più famosi in un episodio di The Young Indiana Jones Chronicles nel 1993. Ford è tornato a interpretare il celebre archeologo nel quinto capitolo cinematografico della saga, diretto da James Mangold.

Shrinking è prodotto da Warner Bros. TV in accordo con la Lawrence’s Doozer Productions. Dietro la sceneggiatura degli episodi ci sono Segel, Lawrence e Goldstein, che saranno anche i produttori esecutivi con Neil Goldman e Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer.

La serie è la terza che Lawrence ha realizzato con Apple TV+, dopo Ted Lasso e Bad Monkey.

