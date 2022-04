Sono stati resi noti i dettagli dell’aggiornamento Samsung di aprile, direttamente sul sito del produttore asiatico. Stiamo parlando dell’ultima patch di sicurezza a cui hanno lavorato gli sviluppatori, pronta ad approdare su tutti i Samsung Galaxy supportati.

Il firmware ora in approfondimento integra sia la patch mensile diramata dalla stessa Google che i fix sviluppati dagli esperti interni Samsung e relativi anche all’interfaccia proprietaria del produttore. Per quanto riguarda gli sforzi profusi dalla stessa Mountain View, ci sono da segnalare una ventina di vulnerabilità. Queste ultime non sono state segnalate come di natura critica ma solo elevata: alcune, poi, sono state integrate già in altre patch dei mesi scorsi.

Per quanto riguarda invece la parte della patch di sicurezza dei dispositivi Samsung, gli sviluppatori segnalano ben 33 vulnerabilità per i Samsung Galaxy supportati alle quali è stato posto rimedio. In alcuni casi, si tratta di fix necessari per mettere al sicuro determinate procedure all’interno dello smartphone e dunque non mettere a rischio i dati personali e sensibili degli utenti. Proprio per questo motivo, appena ricevuta la notifica dell’update, sarebbe il caso di procedere all’adeguamento senza alcuna esitazione.

Quali saranno i Samsung Galaxy che riceveranno ben presto l’aggiornamento di aprile? A dire la verità, i nuovissimi Samsung Galaxy S22 hanno già ricevuto proprio la patch di sicurezza in questione la scorsa settimana e in queste ore sta toccando anche ai Galaxy S21 lo stesso percorso software, a partire dalla Germania. L’update ufficiale non mancherà neppure per altri dispositivi nell’immediato. In effetti, la notifica del rilascio dovrebbe presto raggiungere tutti i dispositivi foldable ma anche i Galaxy Note 20 e Note 10 e i modelli più recenti della serie Galaxy A. Più in generale la patch di aprile sarà senz’altro garantita a tutti quei device che ancora godono degli aggiornamenti mensili di sicurezza da parte del produttore.

