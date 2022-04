Il terzino destro del Napoli e della Nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo, sta bruciando le tappe per il rientro in campo? Sembrerebbe di sì. Ricordiamo che il numero 22 azzurro si è infortunato al ginocchio durante il match di campionato Napoli-Udinese, in seguito ad un duro scontro di gioco in area di rigore con il portiere Silvestri, riportando una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Un infortunio che ha costretto il calciatore a saltare l’importantissima sfida di playoff contro la Macedonia (persa poi 1-0), che era valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar, il match di campionato contro l’Atalanta (vinto 3-1 per i partenopei) e il prossimo al Maradona contro la Fiorentina.

Stando quanto riportato dall’edizione di oggi, martedì 5 aprile, del ‘Corriere del Mezzogiorno’, pare che Di Lorenzo stia recuperando a gonfie vele e che quindi farà il suo rientro in campo prima del previsto. Il terzino, infatti, ha svolto lavoro personalizzato sul terreno di goco nella sessione di allenamento di ieri e, molto probabilmente, mister Luciano Spalletti potrebbe già convocarlo nell’importantissimo derby del sole Napoli-Roma, match in programma lunedì 18 aprile alle ore 19.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come ben sappiamo, invece, domenica prossima il club napoletano ospiterà in casa l’ostica Fiorentina guidata da mister Italiano: per gli azzurri si tratterà di un’altra finalissima da disputare e da vincere per avvicinarsi sempre di più al sogno Scudetto.

Ieri al Konami Center di Castel Volturno la squadra si è allenata e ha ritrovato anche Victor Osimhen che, insieme a Rrahmani, ha dovuto saltare il match di Bergamo per scontare la squalifica (per diffida) rimediata nel match contro l’Udinese. Insomma, in vista della difficile sfida contro la Viola, il tecnico toscano potrà tirare un sospiro di sollievo grazie anche al recupero degli infortunati Di Lorenzo, Meret, Petagna e Ounas.

