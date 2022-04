Al via Van der Valk 2 su Giallo, nuova stagione della serie britannica remake dell’omonimo cult degli anni ’70. Alla guida del cast c’è ancora l’attore Marc Warren, che eredita il ruolo precedentemente interpretato da Barry Foster.

Sebbene la serie non presenti alcun elemento di continuità con la sua versione “classica”, la sigla è stata mantenuta più o meno uguale. La prima stagione è andata in onda nel 2020 nel Regno Unito, mentre la seconda a inizio 2022, rimandata più volte a causa della pandemia di Covid che ha rallentato le riprese.

La programmazione di Van der Valk 2 su Giallo parte dal 5 aprile, per tre martedì consecutivi in prima assoluta. Anche questa stagione, come la precedente, è infatti composta da tre episodi.

Stasera andrà in onda il 2×01 dal titolo Morte e Filosofia, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il detective Van der Valk è chiamato a indagare sul macabro e teatrale omicidio di un avvocato. Poiché una nota criptica scoperta all’interno della sua giacca allude a ulteriori omicidi, la corsa per scoprire la verità è tutta aperta…

Van der Valk 2 torna in onda in tv martedì 12 aprile con l’episodio 2×02. Ecco la sinossi:

Quando un dipendente dei Cuypers Diamonds viene ucciso e il suo corpo consegnato a pezzi ai fratelli ricchi ed eredi dell’azienda, Van der Valk crede che sotto ci sia una storia di vendetta contro la famiglia.

Nel cast di Van der Valk: Marc Warren è Piet van der Valk; Maimie McCoy è Lucienne Hassell; Luke Allen-Gale è Brad de Vries; Elliot Barnes-Worrell interpreta Job Cloovers; Darrell D’Silva è Hendrik Davie; Emma Fielding è Julia Dahlman; e Mike Libanon nel ruolo di Cliff Palache.

L’appuntamento con Van der Valk 2 è per stasera alle 21:10 su Giallo (canale 38).

