Tutto pronto per la super sfida europea Chelsea-Real Madrid, in programma domani 6 aprile 2022 alle ore 21.00 e valida per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Si tratta di una partita che regalerà sicuramente tanto spettacolo ed emozioni forti a tutti i tifosi sfegatati di calcio e per coloro che amano incontri di questo calibro. A questo punto, vediamo insieme quali sono i dettagli del match e dove vedere la diretta TV e streaming.

In corsa per la tanto ambita coppa dei campioni europea ci sono otto squadre a giocarsi il trofeo. La Champions League è giunta, infatti, ai quarti di finale e tra le partite da disputare vi è proprio Chelsea-Real Madrid, due compagini che in passato hanno assaporato il titolo di campione d’Europa. Sono ben quindici le Champions vinte in questo doppio confronto: tredici sono quelle portate a casa dai Blancos, mentre due quelle dei Blues che scenderanno in campo da campioni in carica. Dunque, l’attesissimo match valido per l’andata dei quarti di finale della massima competizione continentale per club si disputerà domani 6 aprile 2022 presso lo Stamford Bridge di Londra, con fischio d’inizio alle ore 21.00.

La galattica sfida Chelsea-Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì sera di Champions League. Il match si potrà vedere su tutte le smart TV compatibili con l’app oppure su altre TV collegabili a dispositivi quali: Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV, o ad una console Playstation e/o Xbox. Gli utenti che, invece, sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video avranno un’ulteriore possibilità di vedere la partita direttamente dall’app presente su Sky Q. Ovviamente, l’incontro sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su PC o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

