Il nuovo album di Clementino ha un nome e una data. Black Pulcinella, questo il titolo dell’album, è una delle novità più attese da parte dei fan del rapper partenopeo.

Il nuovo album di Clementino

Il nuovo album di Clementino sarà fuori il 29 aprile 2022. Clemente Maccaro – questo il nome di battesimo del rapper – lo ha annunciato sui social nell’ultima ora. Per il momento non è dato conoscere la tracklist né i nomi degli ospiti che compaiono in ogni album rap che si rispetti, come da tradizione.

Nel frattempo Clementino ha svelato la copertina, che lo mostra con un costume che propone una versione dark della tradizionale maschera di Napoli. Il sottotitolo dell’album, infatti, è “The Dark Side Of Ienawhite”. Solo il 18 marzo Clementino ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti del backstage dell’album da uno studio di Los Angeles. In queste ore sta condividendo altri scatti legati al disco, sempre con la maschera dark di Pulcinella sul viso.

Black Pulcinella sarà l’ottavo album in studio di Clementino e nei prossimi giorni potremmo scoprire altri dettagli.

Tarantelle

Black Pulcinella è il seguito ideale di Tarantelle (2019). Con quest’ultimo il rapper partenopeo si è messo completamente a nudo raccontando la riconquista della superficie dopo anni di inferno trascorsi con i problemi della droga. In un viaggio in cui Clementino è Virgilio e l’ascoltatore è Dante, i brani si collocavano in momenti cruciali dell’esistenza del rapper. Per questo Tarantelle è ancora oggi uno dei punti di forza della carriera di Clementino, che si è tolto la maschera e si è mostrato per quel che è veramente: un uomo con le sue fragilità e la sua voglia di riscatto.

Quali saranno le sorprese che troveremo dentro il nuovo album di Clementino è ancora un mistero. Per il momento il rapper ha condiviso data e copertina, ma tutti lo conosciamo come un artista in grado di stupire sempre.