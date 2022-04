Cambio di rotta per Bridgerton 3. Chi si aspettava di vedere finalmente Benedict come protagonista assoluto, resterà deluso. La produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha chiarito che la terza stagione non seguirà il libro La proposta di un gentiluomo alla lettera e probabilmente coinvolgerà più storie d’amore dei fratelli Bridgerton, piuttosto che concentrarsi solo su quella di Benedict, come scritto nel romanzo di Julia Quinn.

Tra le ipotesi c’è lo sviluppo del rapporto tra Penelope e Colin, ma anche il matrimonio di Kate e Anthony, di cui i fan della coppia hanno avuto solo un assaggio nel finale della seconda stagione (anche qui, un forte cambiamento rispetto al libro Il Visconte che mi Amava). Ciò spiega la presenza di Simone Ashley (che interpreta Kate Sharma) in pianta più stabile.

Parlando di Colin e Penelope, l’attore Luke Newton vede uno spiraglio di speranza per loro come coppia (i lettori dei romanzi ne sono a conoscenza), ma ovviamente le cose procederanno in maniera molto lenta.

“Colin non vede cosa c’è proprio davanti ai suoi occhi,” ha dichiarato Newton a TVLine. “Ha questo incredibile legame con lei, ma il suo giudizio è così offuscato sul sentirsi come se dovesse essere un uomo e trovare il suo scopo. Così l’ha rilegata nella friendzone. È davvero difficile difendere Colin perché ci sono momenti in cui anche io dico ‘Fratello, stai solo facendo lo str**** in questo momento.'”

Un’altra coppia che potrebbe essere esplorata in Bridgerton 3 è quella formata da Eloise e Theo, una storyline che preparerebbe il terreno al quinto romanzo A Sir Phillip, con Amore, dedicato proprio all’arguta giovane Bridgerton. “Theo ed Eloise sono davvero carini,” ha dichiarato Claudia Jessie, che interpreta Eloise. “Lei è un po’ anticonformista. È interessante vedere che abbia scelto di passare del tempo con lui ha sola, e poi abbia continuato a farlo senza che gliene importasse Eloise ha una cotta e adoro il fatto che non diventi timida all’improvviso.“

