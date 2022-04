“È successo veramente?”, ci chiediamo dopo aver visto il video di Al Settimo Piano di Maggiore. Lo scenario è ciò che tristemente abbiamo conosciuto in questi ultimi anni di angoscia e frustrazione: una dimensione quasi distopica, con un condominio che diventa ora un palcoscenico e ora un cuore pulsante. Elementi, questi, che nel video fanno da cornice a un concerto.

Protagonista del video di Al Settimo Piano di Maggiore è la normalità, quella che dal 2020 ha acquisito un significato nuovo e che oggi viene riproposta tra i fotogrammi che accompagnano il singolo. Una normalità che non si riferisce soltanto al contesto storico: ciò che ognuno vive non sempre si vede dall’esterno, e lo dimostrano gli appartamenti del condominio in cui si consumano le vere storie delle persone che ogni giorno combattono per i loro sogni infranti.

C’è un concerto. Alice, Vincenzo e Camillo si ritrovano dopo tanta distanza e suoneranno per il loro pubblico. Tra loro scorre il vino di un’enoteca, si consumano sorrisi e volano le vibrazioni delle note. Eppure c’è qualcosa di onirico e impalpabile, tanto da far pensare che tutto potrebbe essere un sogno ad occhi aperti o soltanto una proiezione.

Il “settimo piano” del titolo è il settimo cielo di questa storia, quel luogo in cui è incastonata la felicità che ognuno vorrebbe raggiungere. Con questa poesia di parole e immagini, Al Settimo Piano di Maggiore racconta il mondo che ognuno di noi nasconde.

Vincenzo Maggiore è un cantautore che negli anni ha aperto i concerti di molti pezzi da 90 della scena italiana, da Daniele Silvestri a Samuele Bersani. Dopo l’esperienza con la band Prove A Distanza ha iniziato la sua carriera solista. Il suo nuovo album è Armatura E Sentimento (2022), la quarta esperienza discografica. Il testo di Al Settimo Piano è stato scritto da Vincenzo Maggiore e Alice Clarini, la musica è opera di Vincenzo Maggiore.

Al primo piano c’è Priscilla, la sua acqua di colonia

Profumo maschile per sentirsi vicina alla pelle di un uomo

un contratto d’affitto in nero da sempre

una corteccia di belle speranze

E una carriera finita ancora prima di cominciare

Al secondo c’è Ferrari, il suo abito da sera

A chi saluta dice che fino l’anno prima faceva le scale tre alla volta

Poi i novanta si son fatti sentire di colpo

Ora aspetta un disco volante in cortile

Con in mano un biglietto di non ritorno

Sono solo luci accese dentro a un po’ di cemento

non è niente di interessante

Non voltarti a guardare e se senti un rumore

è soltanto un lamento distante

Al terzo piano c’è zia Italia, signorina sottovoce

Brividi di freddo, cognome regale, acciacchi e testardaggine

Televisione accesa la sera

Per sognare una vita senza medicine

E addormentarsi sempre poco prima della fine

Al quarto piano l’avvocato, al quinto le sue scuse

Un trasloco veloce di pezzi d’anima lasciati ad asciugare al sole

Se gli chiedi se ha mai temuto l’inferno

Risponde che il suo processo deve ancora arrivare

Se sarà bravo lo fa rinviare in eterno

Sono solo luci accese dentro a un po’ di cemento

non è niente di interessante

Non voltarti a guardare e se senti un rumore

è soltanto un lamento distante

Sono solo vite appese ad un po’ di cemento

solo sogni contro l’asfalto

Se ti sbrighi a passare

non lo senti nemmeno lo schianto

Al sesto piano c’è il silenzio, il riflesso di un errore

Serratura blindata che trema all’arrivo dell’ascensore

La discesa a Natale per guardare il Presepe

Le bestemmie con il cero in mano

Sperando in una porta aperta al settimo piano