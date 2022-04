Presto conosceremo anche l’OPPO Find X5 Pro+, di cui sono arrivate altre indiscrezioni dalla Cina. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, si tratterà di un telefono estremamente potente, con a bordo uno schermo AMOLED E6 di genere LTPO con bordi curvi, la risoluzione QuadHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono prenderà le mosse dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di casa Qualcomm, con chip MariSilicon X NPU (fino a 16GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di storage interno di tipo UFS 3.1).

L’offerta del produttore cinese per questo nuovo smartphone dovrebbe proseguire con una batteria da 5000mAh, arricchita dal supporto alla ricarica rapida fino a 150W (tecnologia UltraVOOC e AirVOOC per la ricarica wireless), insieme ad Android 12 con ColorOS 12.1. Il prossimo OPPO Find X5 Pro+ includerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX789 da 50MP (con OIS a 5 assi), accompagnato da un ultra-grandangolare Sony IMX766 da 50MP ed un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64MP (zoom 5x e OIS). Il telefono potrà anche contare sulla protezione Gorilla Glass Victus, includendo una scocca in alluminio, due speaker stereo, un sensore ad ultrasuoni per la lettura delle impronte digitali (naturalmente collocato sotto lo schermo) e la certificazione IP68 contro polvere e liquidi.

Un telefono di una forza bruta fuori dal comune, e che dovrebbe avere un prezzo di 6999 Yuan, pari a circa 1000 euro, per il modello con 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Come potete vedere, si tratta di un gran bel pezzo di hardware, che potrebbe ingolosire diversi utenti appassionati di dispositivi capaci di una certa potenza. Vi riconoscete tra questi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

