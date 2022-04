Cambio di guardia su Canale5 dove gli ultimi episodi di Love is in The Air lasceranno presto il posto ai nuovi di Brave and the Beautiful. Il passaggio di testimone è stato già annunciato da qualche settimana e i promo a rotazione sulla rete non hanno fatto altro che confermare questo addio che adesso è proprio dietro l’angolo.

I fan di Eda e Serkan avranno modo di assistere al gran finale negli episodi in onda oggi, 4 aprile, e domani, 5 aprile. A partire da mercoledì 6 aprile per Canale5 arriverà il momento di riprendere il filo di Brave and The Beautiful. La scorsa estate quando la rete ha deciso di mettere in panchina la serie a favore di Love is in The Air le polemiche non sono mancate e, alla luce di quello che abbiamo visto soprattutto in queste ultime settimane, le ragioni c’erano.

La storia di Eda e Serkan è andata un po’ troppo per le lunghe e Love is in The Air ha perso un po’ di verve in questi ultimi episodi e il finale non poteva arrivare in un momento migliore. Anche Brave and The Beautiful andrà in onda alle 16.45 circa nel pomeriggio di Canale5 riprendendo il discorso da dove era rimasto. In particolare, la trama dell’episodio di mercoledì recita: