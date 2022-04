Sono stati premiati i vincitori dei Grammy Awards 2022, in una serata ricca di momenti commoventi, a partire dai premi assegnati ai Foo Fighters, che hanno di recente perso il batterista Taylor Hawkins, scomparso alla fine del mese di marzo.

La band ha trionfato nelle categorie Best Rock Song con Waiting on a War, Best Rock Performance con Making a Fire e Best Rock Album con Medicine at Midnight.

Non sono mancati momenti che hanno portato sul palco la guerra tra Russia e Ucraina, a partire dal messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento a distanza in diretta.

Il messaggio di Zelensky

Sul palco dei Grammy Awards 2022 anche Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino. Non era fisicamente presente alla cerimonia di premiazione ma si è reso protagonista di un collegamento in diretta. Ha chiesto aiuto, ha chiesto la pace tra Russia e Ucraina.

“La guerra, cosa ci può essere di più opposto alla musica?”, le sue parole. “I nostri musicisti mettono il giubbotto antiproiettili al posto dello smoking e cantano per i feriti negli ospedali. Anche per quelli che non li possono sentire”, ha aggiunto Volodymyr Zelensky ai Grammy. Poi ha chiesto aiuto affinché cessi la guerra.

Al termine del suo discorso, una toccante esibizioni di John Legend, in omaggio al popolo ucraino.

Tutti i vincitori dei Grammy Awards

Record of the Year

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Album of the Year

We Are di Jon Batiste

Song of the Year

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Best New Artist

Olivia Rodrigo

Best Music Video

Freedom di Jon Batiste

Best Pop Solo Performance

Drivers License di Olivia Rodrigo

Best Pop Duo/Group Performance

Kiss Me More di Doja Cat featuring SZA

Best Traditional Pop Vocal Album

Love for Sale di Tony Bennett e Lady Gaga

Best Pop Vocal Album

Sour di Olivia Rodrigo

Best Dance/Electronic Recording

Alive dei Rüfüs Du Sol

Best Rock Performance

Making a Fire dei Foo Fighters

Best Rock Song

Waiting on a War dei Foo Fighters

Best Rock Album

Medicine at Midnight dei Foo Figthers

Best R&B Performance

Leave the Door Open dei Silk Sonic e Pick Up Your Feelings di Jazmine Sullivan

Best R&B Song

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Best R&B Album

Heaux Tales di azmine Sullivan

Best Rap Album

Call Me If You Get Lost di Tyler, the Creator

Best Country Album

Starting Over di Chris Stapleton

Best Latin Pop Album

Mendó di Alex Cuva