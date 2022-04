Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Italia Live – Il Concerto a Milano il 21 maggio. Si terrà in Piazza Duomo, con inizio alle ore 20.30. In conferenza stampa viene anche spiegato che l’edizione di Milano sarà l’unica a ternerei quest’anno: non si svolgerà l’edizione siciliana, né quella maltese.

In occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana torna in Piazza il concerto dedicato alla musica italiana che accoglierà quest’anno sul palco tanti ospiti, tra i più seguiti ed apprezzati del panorama nostrano.

Si esibiranno Alessandra Amoroso, Blanco, Coez ed Elisa ma anche Elodie, Ghali e Francesco Gabbani. Sul palco di Radio Italia Irama e Marco Mengoni, Marracash e Gianni Morandi. Chiudono il cast degli sopiti di Radio Italia Live – Il Concerto a Milano Rkomi, Sangiovanni, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari.

Conducono l’evento Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, entusiasti di tornare in Piazza Duomo dopo l’interruzione degli ultimi anni causa Covid-19.

Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino.

Gli ospiti di Radio Italia Live – Il Concerto a Milano

Con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori si esibiranno:

ALESSANDRA AMOROSO, BLANCO, COEZ, ELISA, ELODIE, FRANCESCO GABBANI, GHALI, IRAMA, MARRACASH, MARCO MENGONI, GIANNI MORANDI,PINGUINI TATTICI NUCLEARI,RKOMI, SANGIOVANNI, ULTIMO

Dove seguire l’evento

Tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti in Piazza Duomo a Milano potranno seguire il concerto in diretta da casa.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italiasolomusicaitaliana, Radio Italia Tv( canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su”Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV). L’evento sarà anche in streaming audio/video su radioitalia.it.

Sarà inoltre fruibile sulle app ufficialiper iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.