La serie TV sui Sex Pistols ha una data e un trailer. Mentre John Lydon – meglio noto come Johnny Rotten – continua a prendere una posizione netta contro il progetto, il regista Danny Boyle (lo stesso di Trainspotting) è pronto ad offrire al pubblico uno dei prodotti più attesi del 2022.

Quando esce Pistol

Nel trailer di Pistol – questo il nome della serie TV sui Sex Pistols – in 42 secondi vediamo i 4 attori scelti per interpretare la band alternarsi tra i palchi e i rapporti sociali, compreso quel momento storico in cui i Pistols firmarono il contratto con la A&M di fronte a Buckingham Palace. La regia di Danny Boyle è affiancata dalla scrittura di Craig Pearce. Pistol sarà una serie da 6 puntate.

La serie TV sui Sex Pistols uscirà in streaming il 31 maggio 2022 su Hulu e Disney+.

La serie TV sui Sex Pistols

Pistol è una serie ispirata al libro Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol scritto dal chitarrista Steve Jones. L’opera di Danny Boyle ha fatto infuriare John Lydon, tagliato fuori dal progetto, che in un comunicato aveva annunciato una battaglia legale e affermava di essere stato avvisato dell’iniziativa solamente poche ore prima dell’annuncio, senza avere il tempo di comprenderne i contenuti.

Con Pistol, la band avrebbe violato un accordo del 1998 secondo il quale ogni iniziativa riguardante i Sex Pistols sarebbe dipesa da un voto unanime. Lydon contesta che tale accordo sarebbe venuto meno proprio con l’opera di Boyle, e ha annunciato che prenderà provvedimenti contro il regista. Rotten, infatti, ha cercato di fermare il progetto in quanto affermava di non riconoscersi in quella ricostruzione.

“Non voglio musicisti, ma sabotatori, assassini“, questo lo slogan che descrive la serie TV sui Sex Pistols, una band nata come un progetto di marketing per il negozio “Sex” di Malcolm McLaren e divenuta leggenda del punk internazionale.