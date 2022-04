Per godersi un meritato riposo dopo una dura giornata di fatica e stress, la soluzione ideale è una tisana “fai da te” in grado di fornire al nostro organismo tutti gli elementi necessari per favorire il rilassamento.



Gli ingredienti per questa tisana sono i seguenti:

30 grammi di fiori di camomilla

20 grammi di foglie e fiori di biancospino

20 grammi di foglie di melissa

20 grammi di fiori e foglie di tiglio

10 grammi di passiflora

Una tisana con questi ingredienti ha effetti rilassanti notevoli ed è particolarmente adatta a chi attraversa un periodo di forte stress o ansia, oppure a chi ha disturbi del sonno.



In particolare la camomilla ha un effetto sedativo. Tra le proprietà del biancospino c’è quella di ridurre l’ansia. Anche la melissa è un ottimo rilassante, dato che in medicina viene utilizzata per pazienti che soffrono di tachicardia. Il tiglio riduce l’ansia grazie alle sue proprietà spasmolitiche. Infine la passiflora è un rilassante che agisce sul sistema nervoso.



L’ora ideale per bere questa tisana rilassante è la sera, prima di andare a letto. E’ utile ad aiutare a distendersi e a conciliare il sonno. La tisana ha un effetto calmante anche se consumata di giorno, specialmente in caso di sovraccarico nervoso o per alleviare determinati dolori.