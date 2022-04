Recentemente OnePlus ha lanciato in India il OnePlus 10 Pro, le OnePlus Bullets Wireless Z2 e le OnePlus Buds Pro Radiant Silver. Prossimamente, la società dovrebbe lanciare altri tre nuovi smartphone della serie Nord in India ed in altri mercati globali. I tre dispositivi previsti sono il Nord CE 2 Lite 5G, il Nord 2T e il Nord 3. Ma, a quanto pare, l’azienda cinese ha tutte le intenzioni di lanciare la gamma Nord non solo nel settore smartphone e smartwatch, bensì anche per quanto riguarda gli auricolari true wireless. Stando agli ultimi rumors, infatti, OnePlus si sta preparando ad entrare nel segmento audio proprio con il marchio Nord. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Le prossime OnePlus Nord Buds avranno il numero di modello E505A: sono state individuate all’interno del database FCC rivelando il design del TWS e anche alcune informazioni relative alla capacità della batteria. Secondo l’elenco, la certificazione conferma che gli auricolari verranno forniti con un design in stile mezzo in-ear. L’elenco rivela l’opzione di colore nero degli auricolari, ma possiamo attenderci anche più nuance cromatiche durante il lancio. Inoltre, l’auricolare sinistro viene fornito con il numero di modello E505AL, mentre quello destro riporta il numero di modello E505AR. La capacità della batteria sarà di 480mAh per quanto riguarda quella integrata nella custodia di ricarica, mentre da 41mAh quella all’interno di ogni auricolare. In dotazione sarà consegnato anche il cavo USB-C per la ricarica.

Resta solamente da capire quando le prossime OnePlus Nord Buds giungeranno ed in quali mercati. Per il momento USA e India sembrano saranno i primi Paesi a riceverle, ma è probabile che possano arrivare anche in Europa. Per quanto riguarda il prezzo di listino? È palese che il costo degli auricolari sia più basso rispetto a quello delle OnePlus Buds Z2, che sono state lanciate al prezzo di 99 euro.

