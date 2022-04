Torna Alexandra su Giallo dal 4 aprile, aspettando l’annuncio della quarta stagione. La serie poliziesca francese con Julie Depardieu (figlia dell’attore Gerard Depardieu) segue le indagini di un brillante medico legale di nome Alexandra Ehle, che lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Quindi preferisce svolgere il proprio lavoro da sola, nonostante gli inviti a collaborare da parte del comandante della polizia Antoine Doisneau. Invece, il medico prova un piacere sfacciato ad essere un passo avanti a lui e al suo team.

Nel cast anche Bernard Yerlès nei panni di Antoine Doisneau, comandante della polizia; Xavier Guelfi è Théo Durrel, assistente tanatologo; Sara Martins è Diane Dombres, odontoiatra e capo del servizio medico-legale; Sophie Le Tellier è Ludivine Moret, entomologa del dipartimento; Emilie Lehuraux è Iggy Bevilacqua; Laurent Maurel è Joël Baupin; Andréa Ferréol è Laurette Doisneau; Philippe Cailier è Roméo Charron (appare solo nel primo episodio; e Quentin Baillot nel ruolo di Louis Pincé.

Ogni lunedì saranno trasmessi due episodi della serie tv Alexandra su Giallo in replica. La quarta stagione non è ancora stata confermata. Infatti, per quanto ne sappiamo, non sono stati girati più nuovi episodi dal luglio dello scorso anno in Francia. In un’intervista rilasciata su PurePeople, si era lasciato intendere che la Depardieu sarebbe tornata presto a indossare “i guanti e il camice bianco”, segno che una quarta stagione potrebbe essere girata presto. L’attrice è infatti stata molto impegnata a teatro e in alcuni spettacoli musicali in occasione del Festival di Ramatuelle, che si svolge dal 27 luglio all’11 agosto 2021.

L’appuntamento con Alexandra su Giallo è per stasera alle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.