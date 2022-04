Le riprese della nuova fiction di Elena Sofia Ricci sono iniziate. L’attrice ha postato su Instagram alcuni scatti dal set di Fiori Sopra l’Inferno, tratta dall’omonimo best seller di Ilaria Tuti. L’attrice ricoprirà il ruolo di Teresa Battaglia, una profiler della polizia. Sul lavoro è alle prese con una scia di omicidi, sul piano personale lotta contro l’Alzheimer.

Il primo ciak era previsto per marzo a Udine, in Friuli Venezia Giulia, luogo scelto dove sono ambientate le vicende narrate nel libro della Tuti: il piccolo paesino fittizio di Travenì.

La trama di Fiori sopra l’Inferno comincia con le parole della protagonista, Teresa Battaglia. “Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno cammino sopra l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura”.

Su Instagram, Elena Sofia Ricci mostra con orgoglio la sua “trasformazione” nella protagonista della sua nuova fiction: “Ecco lei è la mia Teresa nata dalla meravigliosa penna di Ilaria Tuti . “ … ogni giorno cammino sopra l’inferno… non è la pistola, non è la divisa : è la mia mente la vera arma… ma proprio lei mi sta tradendo. “ Teresa ha un segreto che non osa confessare nemmeno a se stessa e per la prima volta ha paura.“

Prima di salutare i fan, l’attrice promette: “Cercherò di restituire tutta la profonda umanità che questo personaggio merita, con tutto il mio cuore. Grata sempre.”

Fiori Sopra l’Inferno è solo uno dei tanti progetti che separano la Ricci da Che Dio ci Aiuti 7; in attesa di scoprire qual è il destino della sua Suor Angela, prepariamoci a vederla impegnata in questa nuova produzione televisiva.

