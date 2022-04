Si torna a parlare in queste ore di Samsung Galaxy S22 e di un aggiornamento per certi versi inatteso. Se da un lato era prevedibile che la patch di aprile potesse essere diffusa su larga scala a strettissimo giro, dopo le prime informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, allo stesso tempo non possiamo non citare alcuni dettagli venuti a galla in queste ore per la versione Snaprdragon del device. Pur non essendo in commercio in Italia, si aprono infatti interessanti scenari per tutti coloro che hanno deciso di acquistare subito un modello di questa serie in Europa.

Prime indicazioni sull’aggiornamento d’aprile per il Samsung Galaxy S22 di grandi dimensioni

Grazie ad alcuni dettagli forniti da SamMobile, più in particolare, sappiamo che l’aggiornamento d’aprile per il Samsung Galaxy S22 in versione Snapdragon risulti di grosse dimensioni. Si tratta della versione firmware S90xEXXU1AVCJ che a breve dovrebbe farci capire in quale direzione sia intervenuto lo staff tecnico per migliorare l’esperienza di utilizzo di questa serie. L’aggiornamento è in arrivo in Afghanistan, Egitto, India, Iraq, Kenya, Libano, Malesia, Marocco, Nepal, Nigeria, Arabia Saudita, Sri Lanka, Thailandia, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Turchia e Vietnam.

Dunque, non lo vedremo in Italia, ma è probabile che la medesima patch metta piede qui da noi a stretto giro. Porsi delle domande è lecito, in quanto il registro delle modifiche ufficiale da un lato ha menzionato solo voci generiche che abbiamo imparato a conoscere bene in questi mesi. Mi riferisco alla patch di sicurezza di aprile 2022, correzioni di bug, miglioramenti della stabilità e miglioramenti delle prestazioni. Dall’altro, però, il pacchetto software ha un peso enorme, se pensiamo che la dimensione del download ammonti addirittura a 1.500,37 MB.

A breve i primi feedback ufficiali per scoprire il reale impatto di questo mega aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S22.

