Nei più grandi successi di Fiorella Mannoia c’è tutta la forza di un’artista riconosciuta tra le principali portavoce del mondo delle donne, dei diritti umani e del sentimento. Ogni sua interpretazione ha qualcosa di viscerale, anche quando fa proprie le canzone dei suoi autorevoli colleghi. Il suo impegno nel sociale, da qualche anno, si è concretizzato nel collettivo Una Nessuna Centomila che porta sul palco uno spettacolo tutto musicale dedicato interamente alle donne. La sua voce è tra le più importanti nel panorama italiano.

Caffè Nero Bollente (1981)

Caffè Nero Bollente è il titolo con cui Fiorella Mannoia si presenta per la prima volta a Sanremo. È il 1981, e quel ritornello: “Ma io come Giuda, so vendermi nuda. La strada conosco, attirarti nel bosco” entra per sempre nella cultura degli italiani grazie alla penna di Mimmo Cavallo e Rosario De Cola.

Quello Che Le Donne Non Dicono (1987)

Quello Che Le Donne Non Dicono non può mancare tra i più grandi successi di Fiorella Mannoia. Scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, vince il Premio della Critica al Festival di Sanremo 1987. In una sola canzone l’interprete romana si è fatta portavoce di tante donne raccontando le loro battaglie e il loro vivere in relazione con gli uomini.

Il Cielo D’Irlanda (1992)

Il Cielo D’Irlanda è tra le canzoni più amate di Fiorella Mannoia, con quel violino che ricorda le atmosfere che si respirano dentro i pub e lungo le scogliere che fanno della canzone un dipinto di una delle terre più belle del pianeta.

Sally (1999)

Come detto in apertura, Fiorella Mannoia sa far sue anche le canzoni dei colleghi. È il caso di Sally di Vasco Rossi, inserita nell’album Certe Piccole Voci (1999).

Il Peso Del Coraggio (2019)

Pubblicata in un momento storico di grandi divisioni sui migranti, tra i più grandi successi di Fiorella Mannoia c’è anche Il Peso Del Coraggio, un invito a prendersi le responsabilità e a dispensare amore.