Sono in arrivo i Cugini Di Campagna all’Isola Dei Famosi. L’indiscrezione arriva direttamente da casa Mediaset, con un divertente retroscena che riguarda Ivano Michetti, chitarrista del quartetto di Anima Mia, che il 1° aprile ha lanciato un appello al fratello Silvano dalle telecamere di Striscia La Notizia.

I Cugini Di Campagna all’Isola Dei Famosi

Dopo tanti rumor arriva la conferma: la partecipazione dei Cugini Di Campagna all’Isola Dei Famosi è ufficiale e comprenderà la partecipazione di Silvano Michetti e Nick Luciani, rispettivamente batterista e cantante-tastierista della band. Con il loro arrivo, i due delegati dei Cugini Della Campagna tenteranno di trovare uno spazio all’interno del gruppo in Honduras.

L’appuntamento per assistere all’arrivo dei Cugini Di Campagna all’Isola Dei Famosi è programmato per questa sera su Canale 5 in prima serata. Con i conduttori Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria scopriremo, inoltre quali tra le coppie nominate – Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez – dovrà lasciare l’isola.

L’appello di Ivano Michetti

La partecipazione al surviving game richiede tanto tempo di preparazione, per questo Nick Luciani e Silvano Michetti sono partiti dall’Italia da almeno un mese. A “denunciare” il lungo silenzio è Ivano alle telecamere di Striscia La Notizia con l’inviato Enrico Lucci. Michetti ha finto di essere disperato in quanto da un mese non riesco a comunicare con il fratello gemello Silvano e ha rivolto al fratello l’invito a farsi sentire per far sapere che sta bene.

Ivano Michetti e il tastierista e corista Tiziano Leonardi, poi, hanno improvvisato una versione modificata della super hit Anima Mia in cui le parole del ritornello diventano: “Silvano mio, torna a casa tua”. Il video è stato condiviso anche sui canali social del quartetto. Ovviamente Silvano sta bene, e potremo vedere per le prima volte i Cugini Di Campagna all’Isola Dei Famosi questa sera su Canale 5.