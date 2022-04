Gli STATUTO nascono come realtà a Torino e prendono il nome dalla piazza dove si ritrovano i mod, movimento culturale e musicale nato in Gran Bretagna che aveva come rappresentanti principali gli WHO e che è stato raccontato poi nel film “Quadrophenia” con protagonista Sting. Nel 1992 diventano popolarissimi grazie al brano “Abbiamo vinto il festival di Sanremo” che, dopo votazione dei mod in Piazza Statuto, accettano di presentare davvero al Festival.

Di recente la fama degli Statuto è dovuta anche al fatto che il genio Ezio Bosso abbia suonato il basso per un periodo con loro. Ezio era amico di Oskar, il cantante, che aveva formato il gruppo dopo aver visto il video dei Madness di “One step beyond”.

In occasione del prossimo Record Store Day, Universal pubblicherà il singolo “Vattene sceriffo” in 45 giri, mai pubblicato prima in vinile. Dopo 40 anni di carriera gli Statuto tornano live con il “Rabbia e stile Tour 2022”, inaugurato con l’esibizione al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, seppur circoscritta ai tre brani “Qui non c’è il mare”, “In fabbrica” (scritta per loro dai Gang) e l’hit “Abbiamo vinto il festival di Sanremo”

