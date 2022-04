Gli ex top di gamma Samsung Galaxy S21 non rischiano di essere lasciati indietro in quanto ad aggiornamenti, su questo non ci piove. Lo possiamo dedurre dalla politica software del produttore che, proprio in queste ore, sta rilasciando già la patch di sicurezza del mese corrente di aprile per le ammiraglie precedenti ai Samsung Galaxy S22 in Europa. Si tratta dunque di un’ottima notizia per chi ha scelto di puntare ancora sui dispositivi, senza passare ai modelli più recenti.

Stiamo parlando della patch di sicurezza del mese di aprile, appena giunta appunto per i Samsung Galaxy S21, appena al quarto giorno di questo mese. E pensare che il dettaglio del changelog generale relativo al nuovo firmware non è stato ancora diramato dalla stessa Samsung con tutte le informazioni relative alle vulnerabilità superate e ai bug risolti dagli esperti. Non ci sono dubbi sul fatto che ci saranno una serie di exploit ai quali gli sviluppatori avranno posto rimedio e proprio per questo sarà utile installare il nuovo pacchetto non appena disponibile. Va ricordato che la stessa fatica software è stata già messa a disposizione dei recentissimi Samsung Galaxy S22, solo alla fine della settimana scorsa.

Il numero di firmware G99xxXXS4CVCG sigla l’ultimo degli aggiornamenti per i Samsung Galaxy S21. Il pacchetto riguarda tutti i modelli degli ex top di gamma, dunque gli esemplari standard, quello Plus e ancora l’Ultra lanciati nel corso del 2021. La notifica dell’update è giunta per prima sui dispositivi tedeschi in queste ore ma non ci sono particolari dubbi sul fatto che si procederà alla distribuzione in altri paesi, ben presto. Proprio per l’Italia potrebbe essere davvero questione di poco di ricevere l’alert del rilascio sul proprio telefono supportato. La verifica della presenza del firmware potrà essere sempre effettuata dalle impostazioni del telefono in qualsiasi momento, attraverso la scheda Aggiornamenti Software.

Continua a leggere su optimagazine.com