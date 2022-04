Esce Tutto Sbagliato di Biondo, il nuovo singolo che segna il ritorno in radio dell’ex Amici di Maria De Filippi. Ad annunciare il suo atteso ritorno in radio e negli store digitali è lo stesso cantante, svelando la data di uscita e la copertina del suo nuovo singolo.

Annuncia anche il titolo del brano che segna il suo ritorno in rotazione, con un pezzo nuovo: Tutto Sbagliato. La nuova canzone sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali a partire da questo venerdì, 8 aprile. Cosa bisogna aspettarsi dal nuovo singolo inedito di Biondo? A giudicare dall’immagine scelta per la copertina del pezzo, innanzitutto un Biondo più maturo e consapevole che continua a percorrere la strada che lo porterà al rilascio del nuovo disco di inediti.

Il nuovo singolo segna forse una crescita, e arriva dopo un percorso sicuramente compiuto dal cantante nel corso degli ultimi anni.

Tutto Sbagliato è il terzo estratto dall’album 3:33, il nuovo progetto discografico di Biondo non ancora rilasciato. Sarà disponibile negli store digitali e nei negozi di musica dal prossimo 22 aprile, annunciato dal cantante alla fine del mese di marzo.

Già noti i brani contenuti nell’album. Ci saranno 11 tracce in totale e Tutto Sbagliato è la prima della tracklist, in ordine di apparizione. Nel progetto anche 4 featuring: con Paris Boy, con Shade, con Sac1 e con Miska che duetta sulla titletrack 3:33.

A guadagnare la rotazione radiofonica adesso è Tutto Sbagliato, che ascolteremo tra pochi giorni ovunque.