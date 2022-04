Siamo nel vivo delle offerte di primavera Amazon iniziate la scorsa settimana e valide fino al 13 aprile. Quest’oggi le promozioni riguardano in modo particolare alcuni accessori Apple, ossia le cuffie EarPods e anche i tracker AirTag. Entrambi i prodotti sono venduti ad un costo inferiore rispetto al loro valore di listino standard e sarebbe il caso di approfittarne per risparmiare e non poco.

Partiamo dalle cuffie ufficiali Apple con filo, accessorio irrinunciabile per chi vuole ascoltare musica o semplicemente effettuare chiamate senza avere l’iPhone appoggiato al proprio orecchio. Ebbene, gli auricolari con il connettore lightning non costano più 19 euro ma 16 euro in questo momento proprio su Amazon. L’offerta Amazon di primavera è tanto più interessante visto che la spedizione del prodotto partirà subito con consegna già domani o al massimo entro questo giovedì.

Offerta Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning Progettati da apple

Bassi più ricchi e profondi

Sempre per i fan dei prodotti Apple, c’è anche la seconda delle offerte Amazon di primavera relativa ai tracker AirTag. Questi ultimi sono molto utili per tracciare la posizione di oggetti per noi molto importanti, un portafoglio come un portachiavi, un dispositivo elettronico e molto altro ancora. Il prezzo di listino del prodotto sarebbe pari a 35 euro ma ora il risparmio applicato è di 5 euro, per una spesa unitaria di 30 euro. La massima convenienza si ottiene con il pacchetto da quattro AirTag venduto sempre sul noto store. Il costo del pack è ora pari 95 euro anziché 110 euro. Lo speciale sconto è senz’altro interessante ma andranno considerati soltanto dei costi di spedizione non molto celeri. il pacco con i tracker, in effetti, non arriverà prima del 20 aprile, anzi la consegna potrebbe slittare fino ai primi giorni di maggio. Entrambe le proposte riportate sono legate alla permanenza di scorte delle soluzioni in magazzino: varrebbe dunque la pena approfittarne subito per essere certi

Novità Apple AirTag Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa...

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o...

