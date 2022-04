C’è il Motorola Edge 30 prossimo alla presentazione, di cui è tornato a parlare, di recente, anche Yogesh Brar su Twitter. Il dispositivo dovrebbe integrare uno schermo P-OLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 144Hz, oltre a prendere le mosse dal processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm, con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128/256GB di storage interno. Il Motorola Edge 30 potrebbe anche includere una batteria da 4020mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W ed interfaccia MyUX con Android 12 (c’è tutto al punto giusto, come potete vedere anche voi).

Motorola Edge 30



•6.55" FHD+ POLED, 144Hz

•Qualcomm Snapdragon 778G+

•6/8GB LPDDR4X RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam- 50MP + 50MP (UW) + 2MP (depth)

•Front Cam- 32MP

•4,020mAh battery, 30W charging

•Android 12, My UX — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 4, 2022

Il telefono sembra offrire diverse garanzie anche dal punto di vista fotografico, visto che il comparto posteriore presenterà un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, includerà un sensore unico da 32MP, ma non per questo meno performante per scattare selfie di buona qualità (si tratta chiaramente di utilizzi diversi, altra cosa da tenere presente). Il Motorola Edge 30 potrebbe anche presentare una versione Ultra, spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm, come anche un modello Lite, con schermo OLED da 6.28 pollici, processore Snapdragon 695 di Qualcomm ed una doppia fotocamera posteriore con sensori da 64 e 13MP.

Il Motorola Edge 30 Pro, invece, è già stato lanciato, come molti di voi sicuramente ricorderanno. A questo punto, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della casa alata per poter dare per assodate le informazioni tecniche di cui sopra, sperando il Motorola Edge 30 e le sue varie declinazioni presentino un prezzo ragionevolmente basso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

