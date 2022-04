Dacia sta diventando sempre più digitale. Il noto marchio rumeno automobilistico ha, difatti, esteso i servizi post-vendita introducendo il nuovo strumento di WhatsApp Enterprise, così da rendere più semplice il dialogo con i suoi utenti, e diverse nuove funzioni per l’app My Dacia, importante specialmente per i clienti che sono in possesso dell’elettrica Spring. Vediamo insieme i dettagli delle novità.

Con lo strumento WhatsApp Enterprise, l’azienda automobilistica ha avviato un nuovo canale di comunicazione con i suoi clienti consentendo loro un dialogo più diretto con le concessionarie in qualsiasi momento essi vogliano. Per poter spedire la richiesta, gli utenti dovranno consultare il sito Dacia e trovare la tradizionale icona di WhatsApp. Una volta fatto ciò occorrerà selezionare il tipo di assistenza desiderata, sia essa commerciale o di tipo post-vendita, e la concessionaria di attinenza con la quale avviare la chat. Ricordiamo che questa nuova tipologia di servizio è già stata attivata alla fine dello scorso mese di marzo, quindi è possibile usufruirne. Il marchio rumeno ha messo a disposizione dei propri utenti anche l’app My Dacia, dove si possono ricevere dettagliate informazioni ed adeguati servizi. Per fare un esempio: tramite l’app il cliente sarà in grado di tenere traccia circa lo stato di avanzamento dell’auto da lui comprata, dall’ordinazione all’arrivo in concessionaria, fino alla consegna della stessa.

All’interno dell’app My Dacia, per giunta, si trova la sezione My Garage contenente tutte le specifiche tecniche della vettura, che permette al cliente di monitorare le manutenzioni, vedere lo storico degli interventi eseguiti, consultare il calendario di quelli successivi e prenotare anche un appuntamento con l’officina. Inoltre, coloro che sono in possesso dell’elettrica Spring, modello del 2021, potranno organizzare da remoto funzioni come l’avvio oppure il blocco della ricarica della batteria o ancora l’attivazione del climatizzatore all’interno della vettura.

