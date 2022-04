Non si placano le segnalazioni da parte di utenti che stanno riscontrando difficoltà con NoiPA, in riferimento al recupero della password o del PIN per effettuare il login ed accedere in questo modo al proprio cedolino. Dopo il report che ho portato alla vostra attenzione ad inizio mese, credo sia giunto e doveroso condividere le ultime anomalie riscontrate dal pubblico, affinché la situazione possa stabilizzarsi. Tanti docenti, infatti, continuano a fare enorme fatica nel tentativo di accedere all’area riservata, al punto che ad oggi diversi iscritti brancolano nel buio.

Dritte per recuperare password e PIN NoiPA: come procedere con login e consultazione del cedolino

Quali sono gli step da seguire per recuperare la password NoiPA? Qualora non siate abilitati al login per consultare il vostro cedolino, è fondamentale compilare lo specifico form messo a disposizione del pubblico. In questo senso, dovete fare attenzione nel compilare i seguenti campi: “‘Dati della segnalazione’: Area: Accesso e Gestione Utenze; Tematica: Reset password; Tipo di problema: Reset password“. Solo così, infatti, aprirete correttamente il ticket per risolvere il vostro problema. Vi ricordiamo che ai fini della procedura è necessario anche allegare al modulo una copia del vostro documento d’identità.

Per quanto riguarda il PIN di NoiPA, è possibile richiederlo al Responsabile dell’Identificazione del Dipendente (RID). Affinché il RID possa generare il PIN, è necessario che l’utente abbia verificato il tuo indirizzo e-mail cliccando sul tasto “Valida e-mail” presente nella sezione “Modifica dati personali”, accedendo al portale NoiPA con codice fiscale e password. Così facendo, dovreste risolvere i vari problemi di accesso che avete riscontrato in queste settimane all’interno della piattaforma.

A voi come vanno le cose? Riesce il login a NoiPA per consultare il cedolino e le altre informazioni sul vostro profilo? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da contestualizzare al meglio la situazione in Italia.

